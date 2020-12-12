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Новый скандал Казарцева: Судья отнял у «Уфы» пенальти, и она проиграла «Ротору»

12 Декабря 2020, 15:59,

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Субботнюю программу 18-го тура РПЛ открывали аутсайдеры «Ротор» и «Уфа».

Протокол игры  
Ротор 1:0 Уфа
(1:0) Муллин Камиль 78'    
Чондрич Йосип Кипиани Николай   45'   46' (Муллин Камиль (   46') Кожемякин Олег Гогуа Седрик Степанов Данил   59' Фламарион   84' Алейник Олег   43' Макаров Сергей   67' Давиташвили Зурико   81'   90' (Серченков Сергей (   90') Микелтадзе Бека   52'   80' (Песегов Евгений (   80') Жигулёв Илья
Запасные: Манучарян Армен Николаев Олег Довбня Александр Саплинов Александр
Беленов Александр Плиев Константин   50' Никитин Алексей Табидзе Джемал   66' Данченко Олег Кротов Вячеслав Камилов Владислав   42'   57' (Голубев Артём (   57') Мрзляк Филип   45' Морозов Григорий   72'   74' Сысуев Дмитрий   46'   77' (Йокич Боян (   77'   90') Жамалетдинов Тимур
Запасные: Карп Кэтэлин Фольмер Кирилл Шафинский Юрий Бородин Сергей Алексеевич Агаларов Гамид Сухов Александр Аликин Павел Алиев Азер Бизяк Ловро Чернов Алексей
12 декабря. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

Ещё три тура назад «Ротор» и «Уфа» вдвоём шли в зоне вылета. Но башкирская команда за счёт двух побед покинула самый опасный сектор таблицы и уступила последнее место волгоградцам. Конечно, отчётный матч имел немалое значение и для команды Рашида Рахмова, однако для подопечных Александра Хацкевича ставки были выше. У волжан ситуация с сохранением прописки весьма критическая, и каждый недобор очков в матчах против соперников типа «Уфы» приближала «Ротор» к ФНЛ всё больше и больше.

Первый тайм можно разделить на два примерно равных куска. Сначала игровым преимуществом владели хозяева, а затем гости. Моментов возникало негусто. У волгоградцев таковой был только один. На 17-й минуте Фламарион прорывался на ударную позицию на левом полуфланге и далековато отпустил от себя мяч, но всё равно нанёс удар – мяч срикошетил от Беленова и ушёл на угловой.

Дальше в первом тайме периодически острила уже «Уфа», а если конкретнее, то Жамалетдинов. То он скорректировал мяч головой мимо правой штанги, то пальнул через рикошет рядом с левой стойкой после розыгрыша штрафного. А на 44-й минуте Жамалетдинов стал героем самого опасного эпизода доперерывного времени, сделав головой подрезочку в перекладину.

В начале второго тайма опять придумала остроту «Уфа» – Чондрич вытащил мяч из нижнего угла после попытки Мрзляка. Чуть позже Макаров со средней дистанции пробил выше створа, а Беленов спас гостей от гола Давиташвили чуть ли не от лицевой линии. «Ротор» заиграл первым номером, но ближе к 70-й минуте гости сходили вперёд и едва не заработали пенальти. Вернее, они его вроде как заработали, но не получили в своё распоряжение. Кротов в чужой штрафной коротко отдал на Жамалетдинова, который двинул мяч в сторону створа и попал в отставленную руку Микелтадзе. Главный судья Казарцев посмотрел видеоповтор своими глазами, но одиннадцатиметровый по какой-то причине не назначил, хотя, кажется, там всё было очевидно. Кстати, непоказанная Микелтадзе жёлтая карточка за игру рукой стала бы для него второй в матче.

Зато Морозову Казарцев вскоре показал второе предупреждение за фол в центре поля против Фламариона. Оставшись без заслуженного пенальти и вдесятером, «Уфа» расстроилась и пропустила. Макаров прошёл по правому флангу, отыгрался с Жигулёвым и навесил на дальнюю штангу, которую замкнул со второго этажа Муллин (1:0). Автору забитого гола никто не мешал.

Гости из столицы Башкирии уже не нашли способа отыграться в меньшинстве. «Ротор» одержал вторую победу в сезоне и первую домашнюю, но от намёков на спорное, мягко говоря, судейство, ему не уйти. За весь матч арбитр предъявил игрокам много жёлтых карточек и одну красную. К слову, Казарцев обслуживал исторический матч первого тура между «Спартаком» и «Сочи», после которого Федун грозился снять «красно-белых» с чемпионата. Что касается таблицы, то «Ротор» остался на последнем месте, но приблизился к «Уфе» на расстояние двух очков. Саму башкирскую команду «Тамбов» может в воскресенье вернуть в зону прямого вылета.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Уфа, Ротор, РПЛ, Чемпионат России, Василий Казарцев
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Комментарии (6)
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0
wertygaz
12 Декабря 2020, 17:29

Кто заплатит в ту сторону свистит, Башкирия скидываться надо было судье, поиздержался пока был в отстранении...

0
Zenituwka
12 Декабря 2020, 16:37

Казанцев:"Ставлю пенальти-плохо, не ставлю-плохо. Идите на!" :D

0
superzina
12 Декабря 2020, 16:25

Всем пора почитать рекомендации судейского комитетеа УЕФА .
В частности : Зоны с 4 до 8 – это не фол..
У игрока рука была если не на 6 , то на 5 точно .
Значит фола не было .
ПС. 4,8, 6, 5 - положение чисел на циферблате часов .

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0
wertygaz
12 Декабря 2020, 16:19

Его еще после Спартака надо было сажать пожизненно

0
kos34rus
12 Декабря 2020, 16:12

Вперёд за Ротор!!!

1
Nashterator
12 Декабря 2020, 16:06

Вперед за ротор

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