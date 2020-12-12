Новый скандал Казарцева: Судья отнял у «Уфы» пенальти, и она проиграла «Ротору»

Субботнюю программу 18-го тура РПЛ открывали аутсайдеры «Ротор» и «Уфа».

Ещё три тура назад «Ротор» и «Уфа» вдвоём шли в зоне вылета. Но башкирская команда за счёт двух побед покинула самый опасный сектор таблицы и уступила последнее место волгоградцам. Конечно, отчётный матч имел немалое значение и для команды Рашида Рахмова, однако для подопечных Александра Хацкевича ставки были выше. У волжан ситуация с сохранением прописки весьма критическая, и каждый недобор очков в матчах против соперников типа «Уфы» приближала «Ротор» к ФНЛ всё больше и больше.

Первый тайм можно разделить на два примерно равных куска. Сначала игровым преимуществом владели хозяева, а затем гости. Моментов возникало негусто. У волгоградцев таковой был только один. На 17-й минуте Фламарион прорывался на ударную позицию на левом полуфланге и далековато отпустил от себя мяч, но всё равно нанёс удар – мяч срикошетил от Беленова и ушёл на угловой.

Дальше в первом тайме периодически острила уже «Уфа», а если конкретнее, то Жамалетдинов. То он скорректировал мяч головой мимо правой штанги, то пальнул через рикошет рядом с левой стойкой после розыгрыша штрафного. А на 44-й минуте Жамалетдинов стал героем самого опасного эпизода доперерывного времени, сделав головой подрезочку в перекладину.

В начале второго тайма опять придумала остроту «Уфа» – Чондрич вытащил мяч из нижнего угла после попытки Мрзляка. Чуть позже Макаров со средней дистанции пробил выше створа, а Беленов спас гостей от гола Давиташвили чуть ли не от лицевой линии. «Ротор» заиграл первым номером, но ближе к 70-й минуте гости сходили вперёд и едва не заработали пенальти. Вернее, они его вроде как заработали, но не получили в своё распоряжение. Кротов в чужой штрафной коротко отдал на Жамалетдинова, который двинул мяч в сторону створа и попал в отставленную руку Микелтадзе. Главный судья Казарцев посмотрел видеоповтор своими глазами, но одиннадцатиметровый по какой-то причине не назначил, хотя, кажется, там всё было очевидно. Кстати, непоказанная Микелтадзе жёлтая карточка за игру рукой стала бы для него второй в матче.

Зато Морозову Казарцев вскоре показал второе предупреждение за фол в центре поля против Фламариона. Оставшись без заслуженного пенальти и вдесятером, «Уфа» расстроилась и пропустила. Макаров прошёл по правому флангу, отыгрался с Жигулёвым и навесил на дальнюю штангу, которую замкнул со второго этажа Муллин (1:0). Автору забитого гола никто не мешал.

Гости из столицы Башкирии уже не нашли способа отыграться в меньшинстве. «Ротор» одержал вторую победу в сезоне и первую домашнюю, но от намёков на спорное, мягко говоря, судейство, ему не уйти. За весь матч арбитр предъявил игрокам много жёлтых карточек и одну красную. К слову, Казарцев обслуживал исторический матч первого тура между «Спартаком» и «Сочи», после которого Федун грозился снять «красно-белых» с чемпионата. Что касается таблицы, то «Ротор» остался на последнем месте, но приблизился к «Уфе» на расстояние двух очков. Саму башкирскую команду «Тамбов» может в воскресенье вернуть в зону прямого вылета.

Кирилл Иванцов