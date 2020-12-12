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Рахимов: «Задача номер один - сделать всё возможное, чтобы остаться в лиге»

12 Декабря 2020, 14:01,

Global Look Press

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Уфа» выбралась из зоны вылета. Есть какая-то конкретная задача, поставленная руководством перед Рашидом Рахимовым на текущий сезон?

- Вообще эта задача стоит не перед Рашидом Рахимовым, а перед командой, перед всеми, потому что желание остаться в Премьер-лиге всегда присутствует. В последние годы «Уфа» была крепким середняков, показывала неплохой футбол. Естественно, сейчас задача номер один - сделать все возможное, чтобы остаться в лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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