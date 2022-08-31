«Химки» Писарева проиграли четвёртый матч подряд, в Кубке России уступив даже дублю «Краснодара»

«Химки» принимали «Краснодар» в рамках группового этапа Кубка России.

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Волков получил прямую красную (видео). ФОНБЕТ Кубок России. 0:1. Гол Вячеслава Литвинова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 0:2. Гол Ильзата Ахметова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Всего три дня назад «Краснодар» уже играл на «Арене Химки», но соперник был другой. «Торпедо» любезно приняло «быков», пропустив четыре мяча. Для «Краснодара» эта победа стала четвёртой за последние пять туров, что явно указывает на хорошую форму подопечных Сторожука. Именно они и значились фаворитам матча против «Химок», которые пока совсем не блещут при Писареве. Уже пошли разговоры о второй подряд отставке в Подмосковье.

И явно продолжаться пересуды о неудачном приглашении Писарева. При новом тренере «Химки» проиграли четвёртый (из четырёх) матч подряд. На этом фоне возвращение Юрана не выглядит такой уж бредовой идеей. «Краснодар» на Кубок России выставил второй состав, но даже таким сочетанием решил исход встречи к перерыву. Сначала Джонатан Окоронкво, заменявший Олусегуна, оставил «Химки» в меньшинстве – его прорыв остановил Захар Волков.

Только получил красную карточку защитник «Химок», как «Краснодар» реализовал численное преимущество. Баньяц подал со стандарта, Якимов пробил в гущу игроков, а самым расторопным на подборе оказался Литвинов, вогнавший мяч в сетку – 0:1. У «Химок» был шанс в игру вернуться. Прорыв Ильи Кухарчук остановил Сорокин, однако отскок подарил убойный момент Глушакову. Денис пробил сильно и точно, но Агкацев умудрился перевести мяч в штангу. Сейв, достойный Матвея Сафонова.

А под конец тайма «Краснодар» организовал гол-шедевр. Вячеслав Якимов нашёл на левом углу штрафной площади Ахметова, а тот включил дриблинг. Ильзат легко накрутил Даниила Камлашева, продвинулся дальше, ушёл ещё от двоих защитников и с острого угла эффектно забросил мяч в дальнюю «девятку» - 0:2. В эти минуты на «Химки» было жалко смотреть, «Краснодар» полностью контролировал ситуацию на поле.

И ситуация особо не менялась Писарева к исходу часа игрового времени бросил в бой Гбане, Ломовицкого и Долгого, а изменений в лучшую сторону всё не просматривалось. Вместо этого катастрофически снижался темп игры. Видно было, что «Краснодар» хочет довести матч до победы без лишних усилий и травм. А у хозяев просто не хватало сил, чтобы что-то изменить. Так в итоге и докатили матч до финального свистка. У «Химок» Писарева четвёртое поражение подряд, а «Краснодар» Сторожука побеждает пятый раз за последние шесть матчей. Солидно.