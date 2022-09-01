Рамирес оценил шансы «Краснодара» выиграть кубок России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес пообщался с представителями СМИ после победы над подмосковными «Химками» (2:0) в поединке первого тура групповой стадии Кубка России.

«Это важно, приехать сюда в Москву и выиграть кубковый матч. Для нас всегда важно побеждать. Победа в Кубке? Сделаем все, что в наших силах. Мы можем дойти до конца», - приводит слова легионера «Спорт-экспресс».

Матчи второго тура группового раунда турнира состоятся 14 сентября. Краснодарский коллектив на выезде встретится со столичным «Локомотивом».

В свою очередь «Химки» на выезде померяются силами с «Нижним Новгородом».