Сторожук рад победе над «Химками»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России «Краснодар» начал с уверенной победы над «Химками», забив два гола в ворота подмосковного клуба еще в первом тайме. Наставник «быков» Александр Сторожук очень доволен успехом - как игрой, так и результатом.

- Выиграли, молодцы. Провели серьезную ротацию. Мы знаем возможности этих ребят, они хорошо тренируются. Сегодня получили шанс выйти в основном составе. Скажу им слова благодарности. Не проведя ни одного матча в такой комбинации, сыграли очень уверенно. Мы рады и результату, и игре, - цитирует Сторожука издание «Спорт-экспресс».

«Краснодар» в своей истории еще не выигрывал Кубок России, но в 2014 году команда сыграла в финале второго по престижу турнира в российском футболе.