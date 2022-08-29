Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

На матче Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» заменен главный арбитр

 
29 Августа 2022 • 18:36 Комментировать
Тверь
...
Амкал
31.08 13:00

Как отмечает официальный сайт РФС, по причине недомогания рефери Артура Фёдорова Владимир Сельдяков заменит его в судейской бригаде матча второго раунда Кубка России между «Тверью» и «Амкалом».

Сейчас судейский корпус выглядит следующим образом: главный арбитр – Владимир Сельдяков, ассистенты судьи – Дмитрий Лысенко и Константин Наприенко, инспектор – Василий Тихонов.

Встреча между «Тверью» и «Амкалом» пройдет 31 августа. Она стартует в 13:00 по столичному времени и состоится в Красногорске, на стадионе «Зоркий».

LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию кубкового поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС Владимир Сельдяков Артур Фёдоров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТВЕРЬ АМКАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.08  16:00 Текстильщик ... 2DROTS
30.08  17:00 Спартак-Нальчик ... Машук-КМВ
30.08  19:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.60 4.40 4.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
18:36 · Кубок России
На матче Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» заменен главный арбитр
16:31 · Кубок России
РФС попросил отпустить с работы игрока 2DROTS для участия в матче Кубке России
11:21 · Кубок России
Макаров оценил группу «Динамо» в Кубке России
09:35 · Кубок России
Изидор назвал цель «Локомотива» в Кубке России
07:48 · Кубок России
Хлусевич оценил жребий «Спартака» в Кубке России
25 Августа
20:51 · Кубок России
Анохин: «Финал Фонбет Кубка России надо провести в «Лужниках»
17:33 · Кубок России
​«Торпедо» примет ЦСКА на стадионе «Динамо»
15:59 · Кубок России
​Финал Фонбет Кубка России может принять стадион «Лужники»
24 Августа
14:25 · Кубок России
​Бойкот фанатов «Локомотива» не распространяется на кубковые игры 1
23 Августа
22:35 · Кубок России
В «Спартаке» удовлетворены результатами жеребьёвки группового раунда Фонбет Кубка России
22:14 · Кубок России
РФС опубликовал календарь группового этапа Фонбет Кубка России 2022/2023
22 Августа
16:37 · Россия. Премьер-лига
Крымские клубы могут включить в соревнования под эгидой ФНЛ 1
20 Августа
11:58 · Кубок России
В «Зените» оценили жеребьёвку Фонбет Кубка России
19 Августа
15:06 · Кубок России
Давыдов – о «Чертаново»: «Их вообще нужно всех связать и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку»
18 Августа
17:17 · Кубок России
​Самедов: «От матчей «Зенита» со «Спартаком» вряд ли можно устать»
Все новости