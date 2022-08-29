На матче Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» заменен главный арбитр

Как отмечает официальный сайт РФС, по причине недомогания рефери Артура Фёдорова Владимир Сельдяков заменит его в судейской бригаде матча второго раунда Кубка России между «Тверью» и «Амкалом».

Сейчас судейский корпус выглядит следующим образом: главный арбитр – Владимир Сельдяков, ассистенты судьи – Дмитрий Лысенко и Константин Наприенко, инспектор – Василий Тихонов.

Встреча между «Тверью» и «Амкалом» пройдет 31 августа. Она стартует в 13:00 по столичному времени и состоится в Красногорске, на стадионе «Зоркий».

LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию кубкового поединка.