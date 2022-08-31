Игрок «Твери» оскорбил арбитра после поражения от медийного «Амкала»

«Амкал», представляющий Медиалигу, пробился в 1/64 финала Фонбет Кубка России в сетке без представителей Премьер-лиги. «Амкал» выбил из турнира уже два профессиональных клуба – теперь медийная команда обыграла «Тверь» с минимальным счётом 1:0.

Футболист «Твери» Камиль Закиров не справился с эмоциями после поражения от «Амкала». Он подошёл к арбитру и оскорбил его.

«У тебя дети будут без яиц, потому что мы без яиц», - сказал Закиров арбитру среди прочего.

Выругавшись, Закиров направился в подтрибунное помещение. По пути футболист выбил камеру из рук журналиста, который его снимал.