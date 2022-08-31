​Мостовой преуменьшил подвиги медийных команд в Фонбет Кубке России

В этом сезоне 2Drots и «Амкал», которые представляют Медиалигу, получили приглашение в розыгрыш Фонбет Кубка России. 2Drots преодолел первую стадию и вылетел на второй лишь по пенальти, а «Амкал» уже смог выбить из турнира два профессиональных клуба.

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой приуменьшил подвиги медийных клубов. Он считает, что «Амкал» и 2Drots не так слабы, как может показаться на первый взгляд.

«В 2Drots и «Амкале» такие же футболисты, как в «Твери». Ребята просто не смогли пробиться в высшие дивизионы. Спокойней надо к этому относиться», - высказался Мостовой, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».