«Амкал» выбил уже второго профессионального соперника в Фонбет Кубке России

Блогерские команды продолжают удивлять игрой на профессиональном уровне. Команда 2Drots прошла первый раунд Фонбет Кубка России и во втором проиграла «Текстильщику» в сери пенальти. «Амкал» же после прохода «Зоркого» играл против «Твери» и снова одержал победу. В матче с «Тверью» решающим стал эпизод на 14-й минуте, после подачи с левого края к дальней штанге Дмитрий Кузькин отправил мяч в сетку - 1:0, и «Амкал» идёт дальше.

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