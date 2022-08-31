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Кубок России

«Амкал» выбил уже второго профессионального соперника в Фонбет Кубке России

 
31 Августа 2022 • 14:53 Комментировать (1)
Тверь
0:1
Амкал
окончен

Блогерские команды продолжают удивлять игрой на профессиональном уровне. Команда 2Drots прошла первый раунд Фонбет Кубка России и во втором проиграла «Текстильщику» в сери пенальти. «Амкал» же после прохода «Зоркого» играл против «Твери» и снова одержал победу. В матче с «Тверью» решающим стал эпизод на 14-й минуте, после подачи с левого края к дальней штанге Дмитрий Кузькин отправил мяч в сетку - 1:0, и «Амкал» идёт дальше.

Протокол игры  
Тверь0:1Амкал
  14'_Kuzkin D. (0:1)
Федюшкин Антон_Udodov I.Ананько ДанилаЗвонков РобинзонАктисов МаксимЗакиров КамильТуманян АртурПетерсон СергейГоманюк ИльяЗияисов АртёмМагомедов Мутаалим
Запасные: Даценко АртёмМарков ДаниилГенчу НиколайМиронов Александр IIМиронов АртёмБоковой Андрей
Шурыгин ИльяЛевшук Арсений IIКузькин ДмитрийПрокопьев Михаил IIАлёшин АндрейLevinБаранов ИванБлатов ВикторДражжук ОлегСпиряков ЕвгенийКашаев Никита
Запасные: Гасилин Алексей IIМаврин ВасилийКиряков Сергей
31 августа.

Видео

0:1. Гол Дмитрия Кузькина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Дмитрия Кузькина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

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Тверь Амкал
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Комментарии (1)
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id343572846
31 Августа 2022 в 15:33
Браво Текстильщик, выбил нерусь из розыгрыша...
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Идет 0 минута Урал 1:0 Сочи
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Идет 0 минута Биолог-Новокубанск 0:0 Динамо Ставрополь
Идет 0 минута Зенит Пенза 0:0 Сокол
Идет 0 минута Иртыш Омск 1:0 Темп
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31.08  18:30 Пари НН ... Локомотив Москва
31.08  18:30 Черноморец Нв ... Дружба
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31.08  18:30 Рязань ... Коломна
31.08  18:30 Спартак Кострома ... Динамо Вологда
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