​Пиняев в 16 лет стал самым молодым автором дубля в Кубке России

Во втором туре элитного раунда Кубка России «Крылья Советов» разносят на выезде «Знамя» из Ногинска. Нападающий Сергей Пиняев в этой игре стал автором дубля. 16-летний форвард самарской команды стал самым молодым игроком, которому удалось забить дважды в одном матче Кубка России. Об этом информирует sport24.

Следить за развитием событий в матче между «Знаменем» и «Крыльями Советов» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит добавить, что ранее Сергей Пиняев голами за «Крылья Советов» не отмечался, хотя этот парень уже давно находится на слуху.