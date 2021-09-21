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​Матчи Кубка России будет предварять минута молчания

21 Сентября 2021 • 15:28 Комментировать
Динамо Барнаул
...
Нижний Новгород
11.50 4.80 1.27
Через 18 ч. 46 мин.

В среду и четверг пройдут одиннадцать матчей второго тура элитного раунда Кубка России. В рамках этого раунда в одиннадцати группах представители ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион) будут принимать представителей Премьер-лиги. Пресс-служба РФС сообщает, что все эти игры будет предварять минута молчания. Участники матчей почтят память жертв трагедии, которая произошла в понедельник в Перми. Там в результате стрельбы в университете погибли люди.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» глубоко соболезнует родным и близким погибших.

Отметим, что с элитного раунда выступления в Кубке России начинают команды, которые не участвовали в еврокубках в этом сезоне.

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