​Матчи Кубка России будет предварять минута молчания

В среду и четверг пройдут одиннадцать матчей второго тура элитного раунда Кубка России. В рамках этого раунда в одиннадцати группах представители ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион) будут принимать представителей Премьер-лиги. Пресс-служба РФС сообщает, что все эти игры будет предварять минута молчания. Участники матчей почтят память жертв трагедии, которая произошла в понедельник в Перми. Там в результате стрельбы в университете погибли люди.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» глубоко соболезнует родным и близким погибших.

Отметим, что с элитного раунда выступления в Кубке России начинают команды, которые не участвовали в еврокубках в этом сезоне.