​В Кубке России зафиксирован самый крупный счёт в истории

В среду вечером самарские «Крылья Советов» катком прошлись по «Знамени» из Ногинска. Команда Игоря Осинькина обыграла представителя ФНЛ-2 на выезде с результатом 10:0. Это самый крупный счёт в истории розыгрыша Кубка России.

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Чаще всех трофей выигрывал московский «Локомотив» - 9 раз. «Железнодорожники» являются действующими обладателями национального кубка. В прошлом сезоне в финале они обыграли как раз «Крылья Советов».

В третьем туре элитного раунда Кубка России «Крыльям Советов» предстоит сыграть с «Енисеем». Дальше пройдёт команда, которая победит.