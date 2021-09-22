«Крылья Советов» забили 10 голов, «Ахмат» и «Краснодар» также победили

«Крылья Советов» не пощадили «Знамя» в кубковом матче и забили в ворота соперника 10 безответных голов - 10:0. Сергей Пиняев и Иван Сергеев оформили дубли, а Дмитрий Цыпченко - хет-трик.
«Ахмат» также устроил разгром соперника, одолев со счетом 3:0 московский «Кайрат». «Краснодар» был сильнее «Ленинградца» (2:0).
Протокол игры
Чилюшкин Виталий • Долгов Дмитрий • Вовк Николай • Янбаев Ренат • Житников Алексей • Карев Сергей • Шишкин Роман • Передерий Станислав • Рыжков Александр • Павлюченко Роман • Столбовой Иван
Запасные: Кудинов Дмитрий II • Шурыгин Илья • Чемагин Артем • Иващов Александр • Белов Константин • Разделкин Владислав
Овсянников Богдан • Чернов Никита • Бейл Гленн • Божин Сергей • Витюгов Максим • Сарвели Владислав • Липовой Данил • Цыпченко Дмитрий • Пруцев Данил • Кабутов Дмитрий • Пиняев Сергей
Запасные: Сергеев Иван • Фролов Евгений • Солдатенков Александр • Глушенков Максим • Горшков Юрий • Зиньковский Антон • Якуба Денис
22 сентября.
Протокол игры
|Кайрат Москва
|0:3
|Ахмат
22 сентября.
Протокол игры
|Ленинградец
|0:2
|Краснодар
Зайцев Андрей • Петров Максим Константинович • Николаев Сергей • Анисимов Андрей • Кривулькин Роман • Поляков Никита • Шепелев Владислав • Розманов Никита • Сиротов Владислав • Хлусов Никита • Вотинов Максим
Запасные: Корцов Егор • Дмитриев Игорь • Умаров Ризван • Смирнов Егор • Яковлев Андрей • Воробьёв Роман • Гасилин Алексей
Агкацев Станислав • Де Вильена Тонни • Сорокин Егор • Литвинов Вячеслав • Корнюшин Даниил • Крыховяк Гжегож • Черников Александр • Кривцов Никита • Сперцян Эдуард • Кабелла Реми • Ильин Владимир
Запасные: Рамирес Кристиан • Классон Виктор • Кайо Силва • Городов Евгений • Газинский Юрий • Манелов Ираклий • Стоцкий Дмитрий
22 сентября.