«Крылья Советов» забили 10 голов, «Ахмат» и «Краснодар» также победили

«Крылья Советов» не пощадили «Знамя» в кубковом матче и забили в ворота соперника 10 безответных голов - 10:0. Сергей Пиняев и Иван Сергеев оформили дубли, а Дмитрий Цыпченко - хет-трик.

«Ахмат» также устроил разгром соперника, одолев со счетом 3:0 московский «Кайрат». «Краснодар» был сильнее «Ленинградца» (2:0).