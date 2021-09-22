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«Крылья Советов» забили 10 голов, «Ахмат» и «Краснодар» также победили

22 Сентября 2021 • 17:55 Комментировать
Ленинградец
0:2
Краснодар
окончен

«Крылья Советов» не пощадили «Знамя» в кубковом матче и забили в ворота соперника 10 безответных голов - 10:0. Сергей Пиняев и Иван Сергеев оформили дубли, а Дмитрий Цыпченко - хет-трик.

«Ахмат» также устроил разгром соперника, одолев со счетом 3:0 московский «Кайрат». «Краснодар» был сильнее «Ленинградца» (2:0).

Протокол игры  
Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов
Чилюшкин Виталий Долгов Дмитрий Вовк Николай Янбаев Ренат Житников Алексей Карев Сергей Шишкин Роман Передерий Станислав Рыжков Александр Павлюченко Роман Столбовой Иван
Запасные: Кудинов Дмитрий II Шурыгин Илья Чемагин Артем Иващов Александр Белов Константин Разделкин Владислав
Овсянников Богдан Чернов Никита Бейл Гленн Божин Сергей Витюгов Максим Сарвели Владислав Липовой Данил Цыпченко Дмитрий Пруцев Данил Кабутов Дмитрий Пиняев Сергей
Запасные: Сергеев Иван Фролов Евгений Солдатенков Александр Глушенков Максим Горшков Юрий Зиньковский Антон Якуба Денис
22 сентября.
Протокол игры  
Кайрат Москва 0:3 Ахмат
Ульянов Вадим Кургин Лев Ибрагимов Равиль Крачковский Антон Пряхин Сергей Савинов Андрей Швырев Вячеслав Жомарт Динмухаммед Айрапетян Ваагн Мацхарашвили Никита
Мелихов Александр Нижич Зоран Пуцко Александр Коновалов Игорь Карапузов Владислав Адуев Амир Харин Евгений Садулаев Лечи Янку Габриэль Себаи Сенин Кадыров Абубакар
Запасные: Архипов Артём Полярус Артём Гудиев Виталий Иналкаев Абубакар Лысцов Виталий Ибишев Турпал-Али
22 сентября.

 

Протокол игры  
Ленинградец 0:2 Краснодар
Зайцев Андрей Петров Максим Константинович Николаев Сергей Анисимов Андрей Кривулькин Роман Поляков Никита Шепелев Владислав Розманов Никита Сиротов Владислав Хлусов Никита Вотинов Максим
Запасные: Корцов Егор Дмитриев Игорь Умаров Ризван Смирнов Егор Яковлев Андрей Воробьёв Роман Гасилин Алексей
Агкацев Станислав Де Вильена Тонни Сорокин Егор Литвинов Вячеслав Корнюшин Даниил Крыховяк Гжегож Черников Александр Кривцов Никита Сперцян Эдуард Кабелла Реми Ильин Владимир
Запасные: Рамирес Кристиан Классон Виктор Кайо Силва Городов Евгений Газинский Юрий Манелов Ираклий Стоцкий Дмитрий
22 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Ахмат
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окончен после пенальти Легион-Динамо 1:1 Уфа
окончен Кайрат Москва 0:3 Ахмат
окончен Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов
окончен Ленинградец 0:2 Краснодар
Идет 0 минута Саранск 2:1 Химки
окончен Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула
окончен Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва
Идет 0 минута Чайка 1:0 Ростов
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