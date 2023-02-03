Первый гол Роналду в чемпионате Саудовской Аравии! Криштиану на 93-й минуте спас «Аль-Наср» от поражения

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в матче очередного тура сыграл против «Аль-Фатеха».

Продолжаем наблюдать за интереснейшим чемпионатом Саудовской Аравии. Криштиану Роналду уже провёл два матча за новый клуб и пока ничем похвастать не может. Первый из них выиграли за счёт гола Талиски, а вот второй проиграли 1:3 и гол бразильца не спас. Поражение ещё более обидно тем, что матч был за Суперкубок Саудовской Аравии – «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду».

В чемпионате клуб Роналду лидировал до старта отчётного тура, удержать первую позицию предстояло в гостевом матче против «Аль-Фатеха». Но сделать этого не получилось. Матч против довольно скромного соперника начался с места в карьер. Вратарь «Аль-Насра» Росси неудачно сыграл на выходе, переадресовав фланговый кросс точно на дугу штрафной площади, где мяч караулил Кристиан Тельо. Экс-игрок «Барселоны» шансом воспользовался на все сто, в касание отправив мяч в сетку – 1:0.

Сравнял счёт Криштиану Роналду, но радостно прокричать трибуны не сумели. Звёздный португалец под овации трибун ускорился по левому краю, вошёл в штрафную площадь вывалился на голкипера и точно пробил, но за мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд. Честно же забить сумел другой звёздный игрок «Аль-Насра». Только один Талиска в последнее время забивает за новый клуб Роналду, собственно, ничего не изменилось и в этом матче.

Сначала Андресон плотным ударом со средней дистанции пристрелялся, пальнув в штангу. А под конец первого тайма разразился бразилец точным и сильным ударом в угол, оппоненты почему-то решили не прикрывать Талиску в 20 метрах от ворот – 1:1. Роналду мог сразу же выводить «Аль-Наср» вперёд, но и тут не повезло. Отлично пробил после кросса Гариба, однако попал в перекладину.

Продолжили гости давить и после перерыва. Бил по воротам вышеназванный Гариб, но не смог закрутить мяч в дальнюю «девятку». Дальше Роналду решил уже сыграть на партнёра, отыскав Талиску в штрафной площади – бразилец пробил чуть мимо. За такую расточительность «Аль-Наср» был наказан. Да каким шикарным голом: диагональ Маруана Саадана с левого фланга прилетела аккурат на ногу Бендебеку, а тот мощнейшим ударом с лёту вонзил мяч в сетку – 2:1.

Тут уже «Аль-Наср» раскис. Быстроногий Ферас разобрался с двумя соперниками на левом краю, вошёл в штрафную площадь, но пробил точно в руки голкиперу. Ну а в конце матча случилась развязка, которую все долго ждали. На 90-й минуте матча «Аль-Наср» получил право на пенальти (сбили Джалоиддина Машарипова), к «точке» подошёл Криштиану Роналду и открыл счёт своим голам в Саудовской Аравии – 2:2. За последние секунды ещё Талиска успел наиграть на красную карточку, на том матч и закончился. Спас португалец свою команду от поражения, сохранил лидерство, оформил первый гол. Но гостевую ничью для «Аль-Насра» вряд ли можно назвать хорошим результатом.