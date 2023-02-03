​Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» - с пенальти

Криштиану Роналду открыл счёт своим голам за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В концовке игры против «Аль-Фатеха» звёздный португальский нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар, после чего счёт стал 2:2.

Отличиться первым голом за «Аль-Наср» Криштиану Роналду смог в третьем официальном матче за клуб.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце 2022 года подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года. В СМИ сообщалось, что саудовский клуб будет платить звёздному форварду 200 миллионов евро за сезон.

До перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду более месяца провёл в статусе свободного агента.