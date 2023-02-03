Роналду забил свой 499-й гол в национальных чемпионатах

Как мы уже сообщали, португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет своим голам в Саудовской Аравии, он реализовал пенальти в игре своего клуба «Аль-Наср» против «Аль-Фатеха». Это случилось в третьем официальном матче Роналду за свой новый клуб - и это был 499-й гол Криштиану в истории выступлений в национальных чемпионатах.

Большую часть из них, 311 голов, он забил в испанском чемпионате, еще 103 мяча записал на свой счет в английском чемпионате, 81 гол в итальянской Серии А, три гола в португальской Примейре, и, наконец, первый мяч в Саудовской Аравии.

Следующий гол Роналду в чемпионате станет юбилейным, 500-м в карьере выдающегося нападающего.