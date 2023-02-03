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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Гол Роналду в Саудовской Аравии отменили

03 Февраля 2023 • 18:30 Комментировать (2)
Аль-Фатех
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
1 5.50 X 4.40 2 1.50
перерыв

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводит матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Примерно в средине первого тайма Криштиану Роналду выскочил на свидание с голкипером и отправил мяч в сетку. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

Для Криштиану Роналду это третий официальный матч за «Аль-Наср». Голами звёздный португальский нападающий пока что не отмечался.

Напомним, что в конце прошлого года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, который рассчитан до средины 2025 года.

Следить за матчем «Аль-Фатех» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-ФАТЕХ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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Комментарии (2)
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CERG
03 Февраля 2023 в 18:32
Печалька)..
Барсанет льет горькие слезы, он ведь только из запоя вышел)..
nebarsabarsenet
03 Февраля 2023 в 18:36
А лью слёзы от вида твоей хронической деградации, сырожа))) апаять таблетки не памагают?)))
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Перерыв
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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