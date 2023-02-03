​Гол Роналду в Саудовской Аравии отменили

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводит матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Примерно в средине первого тайма Криштиану Роналду выскочил на свидание с голкипером и отправил мяч в сетку. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

Для Криштиану Роналду это третий официальный матч за «Аль-Наср». Голами звёздный португальский нападающий пока что не отмечался.

Напомним, что в конце прошлого года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, который рассчитан до средины 2025 года.

Следить за матчем «Аль-Фатех» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.