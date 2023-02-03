Роналду не стал приобретать себе жильё в Саудовской Аравии - он снимает два этажа в одном из лучших отелей страны

Перебравшийся в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду не стал приобретать себе жилье, а поступил проще - арендовал два этажа одного из лучших отелей страны, Four Seasons Hotel.

Фактически, отель представляет собой отдельный микрорайон, в котором есть отдельные брендовые магазины одежды и супермаркеты, и даже своя отдельная мечеть. Ее, впрочем, католик Роналду посещать вряд ли станет, но для его отдыха на двух этажах также есть все - как и для всего его окружения, в том числе и телохранителей.

В общей сложности Роналду и его камарилья занимают семнадцать комнат, среди которых и мини-кинотеатр, и спальные комнаты, и даже деловой кабинет для встреч, не говоря уже о всяких джакузи и иже с ними.