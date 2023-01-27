Появилась статистика Роналду в проигранном матче «Аль-Насра»

Появилась статистика Криштиану Роналду в сегодняшнем матче за «Аль-Наср» от Sofa Score. Так, португальский форвард саудовского клуба нанёс два удара в сторону ворот «Аль-Иттихада» и совершил одну удачную обводку. Также он сделал 44 касания мяча, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз терял мяч.

Напомним, Роналду появился на поле в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии в стартовом составе, «Аль-Наср» проиграл – 1:3.

Это второй официальный матч Роналду за «Аль-Наср», голов и голевых передач у звёздного португальца в новом клубе пока не было.

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