Роналду не попал в полупустые ворота с 10 метров

Криштиану Роналду никак не может забить свой первый гол за «Аль-Наср». В пятничной игре против «Аль-Фатеха» звёздный 37-летний футболист отправлял мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. Чуть позже Роналду упустил великолепный шанс забить. Португалец играл на добивании после попадания партнёра в штангу, но метров с десяти он пробил выше цели. Ворота при этом были полупустыми – вратарь был отыгран при предыдущем ударе игрока «Аль-Насра», хотя двое защитников играли на подстраховке.

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