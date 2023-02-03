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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не попал в полупустые ворота с 10 метров

03 Февраля 2023 • 19:15 Комментировать (1)
Аль-Фатех
2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Криштиану Роналду никак не может забить свой первый гол за «Аль-Наср». В пятничной игре против «Аль-Фатеха» звёздный 37-летний футболист отправлял мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. Чуть позже Роналду упустил великолепный шанс забить. Португалец играл на добивании после попадания партнёра в штангу, но метров с десяти он пробил выше цели. Ворота при этом были полупустыми – вратарь был отыгран при предыдущем ударе игрока «Аль-Насра», хотя двое защитников играли на подстраховке.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Фатех» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Февраля 2023 в 20:14
Неудивительно..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
2
2
4.90 4.00 1.57
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