Американская компания выпустила часы стоимостью в 715 тысяч евро в честь перехода нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». В процессе производства модели было задействовано более 300 драгоценных камней разных сортов.

Сам Роналду уже успел попозировать в этих часах на фотографии в самолёте. Криштиану уже успел дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче чемпионата Саудовской Аравии, где не отметился результативными действиями. Зато футболист оформил дубль в товарищеской встрече с «ПСЖ».

Напомним, Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год. Португалец является самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.