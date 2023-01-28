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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду получил часы стоимостью в 715 тысяч евро в честь своего перехода в «Аль-Наср» фото

28 Января 2023 • 11:59 Комментировать
Аль-Фатех
...
Аль-Наср Эр-Рияд
03.02 18:00

Американская компания выпустила часы стоимостью в 715 тысяч евро в честь перехода нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». В процессе производства модели было задействовано более 300 драгоценных камней разных сортов.

Сам Роналду уже успел попозировать в этих часах на фотографии в самолёте. Криштиану уже успел дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче чемпионата Саудовской Аравии, где не отметился результативными действиями. Зато футболист оформил дубль в товарищеской встрече с «ПСЖ».

Напомним, Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год. Португалец является самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-ФАТЕХ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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