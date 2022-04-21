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Италия. Кубок Италии

Стало известно, как Симоне Индзаги мотивировал игроков «Интера» перед дерби

21 Апреля 2022 • 21:49 Комментировать
Интер Милан
3:0
Милан
окончен

Миланское дерби состоялось в рамках полуфинала Кубка Италии 19-го апреля.

«Интер» отпраздновал крупную победу над заклятыми соперниками (3:0), оформив первый за 11 лет выход в финал турнира.

Чтобы мотивировать игроков перед ответственной игрой, главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги напомнил, что «Интер» прежде не выигрывал дерби в нынешнем сезоне (две ничьи и одно поражение), добавив: «Момент настал», передаёт издание Corriere dello Sport.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет против «Ювентуса», который одолел «Фиорентину» в двухматчевом полуфинальном противостоянии с общим счётом 3:0. Решающий поединок запланирован на 11-е мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Симоне Индзаги
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