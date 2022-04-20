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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги: «Мы выиграли на поле»

20 Апреля 2022 • 01:31 Комментировать
Интер Милан
3:0
Милан
окончен

Миланский «Интер» пробился в финал Кубка Италии, и особое удовольствие Симоне Индзаги вызывает то, что это случилось в дуэли с «Миланом». Наставник «Интера» считает, что его команда отомстила за поражение в матче чемпионата против «Милана» в начале февраля, когда два гола Жиру принесли успех «россонери». Сейчас все было иначе.

- Мы сыграли интеллигентно, тактически грамотно, а также использовали свои моменты. Этот дерби сродни финалу, и мы завоевали победу на поле. Теперь нас ждет финал Кубка, а также последние туры чемпионата. Это тоже крайне важно для нас, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Интер Милан 3:0 Милан 2.20 3.25 3.50
20.04  22:00 Ювентус ... Фиорентина 1.92 3.55 4.20
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