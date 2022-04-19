«Интер» и «Милан» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Италии

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Интера» и «Милана» на полуфинальный матч Кубка Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 0:0.
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Корреа, Мартинес.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Жиру, Леау.
В параллельном полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» завтра, 20 апреля. В первом матче команда Массимилиано Аллегри праздновала победу со счетом 1:0.