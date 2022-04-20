«Интер» сыграет в финале Кубка Италии впервые за 11 лет

Миланский «Интер» приблизился к долгожданной цели, обыграв соседей в дерби.

Ответный поединок Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» завершился победой «нерадзурри» – 3:0. Первый матч, напомним, прошёл без забитых мячей.

Таким образом, «Интер» сыграет в финале соревнования впервые с сезона 2010/11. Тогда «сине-чёрные» подняли трофей над головой, обыграв «Палермо» (3:1). Голами в финальном поединке отметились Самюэль Это’О (дважды) и Диего Милито, а наставником команды был бразилец Леонардо.

Соперник «Интера» по предстоящему финалу определится завтра по итогам матча «Ювентуса» против «Фиорентины». В первой игре туринцы добыли выездную победу с минимальным счётом.