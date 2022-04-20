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Италия. Кубок Италии

Лаутаро: «Интер» верит в меня и я стараюсь отплатить клубу своей хорошей игрой

20 Апреля 2022 • 09:10 Комментировать
Интер Милан
3:0
Милан
окончен

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался после крупной победы своей команды в полуфинале Кубка Италии над «Миланом».

Лаутаро сказал, что он счастлив, ведь его команда сумела обыграть принципиального соперника и выйти в финал Кубка Италии. Мартинес отметил, что на трибунах присутствовали его родители, так что свои голы он посвятил им. Форвард добавил, что «Интер» верит в него, так что он старается отплатить клубу своей хорошей игрой.

Напомним, что «Интер» крупно обыграл «Милан» со счётом 3:0. Мартинес отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Кубок Италии Лаутаро Мартинес
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