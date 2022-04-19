«Интер» и «Милан» встречаются в четвёртый раз за сезон впервые с 2005 года

Впервые за 17 лет два миланских гранда сойдутся на поле в четвёртый раз в течение одного сезона.

В 14-й раз за всю историю мир увидит сразу четыре миланских дерби за одну кампанию. Примечательно, что в 7 из предыдущих 13 случаев «Милану» удавалось оставаться непобедимым во всех четырёх поединках с непримиримыми соперниками.

В нынешнем сезоне команды дважды сражались в рамках Серии А и однажды – в кубке: в чемпионате однажды была зафиксирована ничья 1:1, а во втором круге сильнее оказались «красно-чёрные» – 2:1. Кубковая встреча, прошедшая в начале марта, закончилась нулевой ничьей. Ответный поединок полуфинала Кубка Италии проходит в эти минуты.