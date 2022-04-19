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Италия. Кубок Италии

«Интер» и «Милан» встречаются в четвёртый раз за сезон впервые с 2005 года

19 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать
Интер Милан
2:1
Милан
2.20 3.25 3.50
2-й тайм

Впервые за 17 лет два миланских гранда сойдутся на поле в четвёртый раз в течение одного сезона.

В 14-й раз за всю историю мир увидит сразу четыре миланских дерби за одну кампанию. Примечательно, что в 7 из предыдущих 13 случаев «Милану» удавалось оставаться непобедимым во всех четырёх поединках с непримиримыми соперниками.

В нынешнем сезоне команды дважды сражались в рамках Серии А и однажды – в кубке: в чемпионате однажды была зафиксирована ничья 1:1, а во втором круге сильнее оказались «красно-чёрные» – 2:1. Кубковая встреча, прошедшая в начале марта, закончилась нулевой ничьей. Ответный поединок полуфинала Кубка Италии проходит в эти минуты.

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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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Идет 69 минута Интер Милан 2:1 Милан 2.05 3.60 3.65
20.04  22:00 Ювентус ... Фиорентина 1.92 3.55 4.20
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