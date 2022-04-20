Быстрый гол, дубль Мартинеса и ВАР: «Интер» разгромил «Милан», ворвался в финал Кубка Италии и сделал заявку на требл

В первом раунде миланского дерби в полуфинале Кубка Италии получилась нулевая ничья. Ответный матч, в котором формальным хозяином «Сан-Сиро» выступил «Интер», состоялся спустя полтора месяца.

«Интер» последний раз выигрывал Кубок Италии в 2011 году, а «Милан» так и вовсе в 2003-м. Это весной они сошлись не только в полуфинале Кубка, но и в борьбе за скудетто. «Наполи», как обычно, самоустраняется от чемпионской гонки, в результате чего борьба за первое место концентрируется именно между «Миланом» и «Интером».

«Нерадзурри» здорово начали и быстро повели в счёте – на третьей минуте Лаутаро Мартинес замкнул прострел Дармиана (1:0). Логично, что хозяевам после этого не нужно было из кожи вон лезть вперед. «Милан», в свою очередь, позиционно атаковал. Кесси в одном из эпизодов попал со средней дистанции не в ближний угол, а в сетку с внешней стороны.

Активный отрезок из нескольких минут «красно-чёрные» выдали в районе получаса игры. Ханданович посправлялся с ударами Леау и Салемакерса, после чего гости сами себе помешали. Леау отпасовал слева на Тонали, попавшего в Жиру. На сороковой же минуте «россонери» были пойманы на контратаке. Леау мог бы получше пробить по воротам Хандановича, а в ответной атаке Мартинес оформил дубль с проникающей передачи Корреа (2:0).

Минут через десять после начала второго тайма возник вопрос о пенальти. Дармиан в чужой штрафной упал после эпизода с Тео Эрнандесом, но судья посчитал этот контакт между футболистами незначительным. «Милан» тем временем обрушил на «Интер» ряд ударов, большинство из которых блокировалось, но Беннасер с подбора после углового влупил мяч прямо в левый угол.

Впрочем, главный арбитр Маурицио Мариани отменил гол, поскольку обзор Хандановичу во время нанесения удара закрывал находившийся в офсайде Калюлю, хоть он и смещался в сторону от проекции полёта мяча. Таким образом, интрига не смогла взлететь на несколько порядков вверх, обещая жаркую концовку, поскольку «Интер» благодаря ВАР сохранил преимущество в два гола.

«Красно-чёрные» оказались подавлены судейским вердиктом, а «чёрно-синие» воспользовались ситуативной слабостью соперника в связи с этим. Госенс вышел на замену и опередил Калюлю на левой штанге, замкнув прострел прорвавшегося по правому полуфлангу Брозовича (3:0). Жиру и Тео Эрнандес могли в добавленное время скрасить горечь поражения для гостей голом престижа, но не более того.

«Интер» уверенно шагнул в финал Коппа Италия, где схлестнётся либо с «Ювентусом», либо с «Фиорентиной». С учётом того, что «нерадзурри» взяли зимой Суперкубок (припишем его к текущему сезону) и лидируют по потерянным очкам в Серии А, у них есть реальный шанс оформить требл.

Кирилл Иванцов