Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед ответным полуфинальным матчем кубка Италии против «Интера». Пиоли обсудил важность единства команды перед матчем.

«Чем больше вы сплочены, тем больше у вас шансов на победу в играх. Вчера мы хорошо пообедали все вместе, с семьями в том числе. Это был позитивный день», - сказал Пиоли.

Он отметил, что результат полуфинального матча никак не скажется на борьбе «Милана» за титул в Серии А.

«Независимо от завтрашнего результата, который важен, потому что он может привести вас к финалу, чемпионский титул — это другое дело. Независимо от того, как все сложится, в лиге мы должны попытаться победить всех и бороться до конца», - отметил наставник «Милана».

Миланское кубковое дерби состоится во вторник, 19 апреля. Первый матч закончился со счетом 0:0.