Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»

18 Апреля 2022 • 13:43 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
2.05 3.55 3.90
19.04 22:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед ответным полуфинальным матчем кубка Италии против «Интера». Пиоли обсудил важность единства команды перед матчем.

«Чем больше вы сплочены, тем больше у вас шансов на победу в играх. Вчера мы хорошо пообедали все вместе, с семьями в том числе. Это был позитивный день», - сказал Пиоли.

Он отметил, что результат полуфинального матча никак не скажется на борьбе «Милана» за титул в Серии А.

«Независимо от завтрашнего результата, который важен, потому что он может привести вас к финалу, чемпионский титул — это другое дело. Независимо от того, как все сложится, в лиге мы должны попытаться победить всех и бороться до конца», - отметил наставник «Милана».

Миланское кубковое дерби состоится во вторник, 19 апреля. Первый матч закончился со счетом 0:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.04  20:00 Наполи ... Рома 1.95 3.80 3.80
18.04  22:00 Аталанта ... Верона 1.62 4.40 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
14:22 · Италия. Серия А
СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан»
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
13:43 · Италия. Серия А
Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
12:32 · Италия. Серия А
Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб
09:45 · Италия. Серия А
Леао может переехать в Манчестер
09:29 · Италия. Серия А
Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»
09:06 · Италия. Серия А
Боссы «Сассуоло» назвали сумму, за которую готовы отпустить Скамакку
08:22 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать форварда «Милана»
03:41 · Италия. Серия А
Моуринью вспоминает, как ему звонил Марадона
00:44 · Италия. Серия А
Сакки: «Идеи важнее денег»
00:32 · Италия. Серия А
Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь, если выиграет чемпионат с «Миланом» 1
17 Апреля
23:53 · Италия. Серия А
«Аталанта» собирается расстаться с Иличичем
23:44 · Италия. Серия А
Ачерби может вернуться в «Милан»
Все новости
Рекомендуем