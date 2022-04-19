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Италия. Кубок Италии

Защитник «Интера»: «Мы уверены в себе»

19 Апреля 2022 • 21:51 Комментировать
Интер Милан
2:0
Милан
2.20 3.25 3.50
2-й тайм

Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис выразил уверенность в силах своей команды перед кубковым дерби против «Милана».

Встреча миланских коллективов состоится в рамках полуфинальной стадии. Первый матч противостояния завершился нулевой ничьей.

«Мы крайне положительно отреагировали на последние несколько матчей. Мы уверены себе, поскольку у нас всё в порядке. Сегодняшний матч будет особенным – это дерби, в котором необходимо взять верх, и только победа имеет значение. Что касается меня, то я чувствую себя отлично, я счастлив быть в «Интере», – рассказал голландец в предматчевом интервью клубному телеканалу.

В текущем сезоне Дюмфрис провёл за «нерадзурри» 39 поединков, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Сегодняшнее дерби он начнёт на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Дензел Дюмфрис
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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Идет 63 минута Интер Милан 2:0 Милан 2.05 3.60 3.65
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