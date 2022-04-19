Защитник «Интера»: «Мы уверены в себе»

Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис выразил уверенность в силах своей команды перед кубковым дерби против «Милана».

Встреча миланских коллективов состоится в рамках полуфинальной стадии. Первый матч противостояния завершился нулевой ничьей.

«Мы крайне положительно отреагировали на последние несколько матчей. Мы уверены себе, поскольку у нас всё в порядке. Сегодняшний матч будет особенным – это дерби, в котором необходимо взять верх, и только победа имеет значение. Что касается меня, то я чувствую себя отлично, я счастлив быть в «Интере», – рассказал голландец в предматчевом интервью клубному телеканалу.

В текущем сезоне Дюмфрис провёл за «нерадзурри» 39 поединков, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Сегодняшнее дерби он начнёт на скамейке запасных.