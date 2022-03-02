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Италия. Кубок Италии

Эрнандес: «Милан» проводит невероятный сезон

02 Марта 2022 • 09:05 Комментировать
Милан
0:0
Интер Милан
окончен

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов «россонери» на победу в Кубке Италии.

Тео сказал, что «Милан» провёл очень хороший матч, но впереди ещё будет тяжёлая ответная встреча. Француз отметил, что у «россонери» хорошие шансы на выход в финал, ведь команда много работает и вообще проводит невероятный сезон. Эрнандес добавил, что «Милану» просто нужно не останавливаться и побеждать в каждом матче.

Напомним, что в первом полуфинальном поединке Кубка Италии «Интер» и «Милан» голов не забили.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кубок Италии Тео Эрнандес
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