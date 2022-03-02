Эрнандес: «Милан» проводит невероятный сезон

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов «россонери» на победу в Кубке Италии.

Тео сказал, что «Милан» провёл очень хороший матч, но впереди ещё будет тяжёлая ответная встреча. Француз отметил, что у «россонери» хорошие шансы на выход в финал, ведь команда много работает и вообще проводит невероятный сезон. Эрнандес добавил, что «Милану» просто нужно не останавливаться и побеждать в каждом матче.

Напомним, что в первом полуфинальном поединке Кубка Италии «Интер» и «Милан» голов не забили.