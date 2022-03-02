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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги: «Мы мало рисковали»

02 Марта 2022 • 05:48 Комментировать
Милан
0:0
Интер Милан
окончен

Наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги первого матча полуфинального сражения в рамках Кубка Италии с «Миланом». По мнению Индзаги, его подопечные слишком осторожно и пассивно действовали в атаке, поэтому им так и не удалось забить.

- Это дерби было не таким зрелищным, как обычно. Мы мало рисковали. Думаю, это связано с усталостью игроков, но я уверен, что мы вернемся. К началу марта у нас уже 37 сыгранных матчей в сезоне, я думаю, что это рекорд, - считает Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Ответный полуфинальный матч состоится двадцатого апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Милан 0:0 Интер Милан 3.65 3.35 2.20
02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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