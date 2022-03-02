Симоне Индзаги: «Мы мало рисковали»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги первого матча полуфинального сражения в рамках Кубка Италии с «Миланом». По мнению Индзаги, его подопечные слишком осторожно и пассивно действовали в атаке, поэтому им так и не удалось забить.

- Это дерби было не таким зрелищным, как обычно. Мы мало рисковали. Думаю, это связано с усталостью игроков, но я уверен, что мы вернемся. К началу марта у нас уже 37 сыгранных матчей в сезоне, я думаю, что это рекорд, - считает Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Ответный полуфинальный матч состоится двадцатого апреля.