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Италия. Кубок Италии

Пиоли – о матче с «Интером»: «Победит тот, кто выиграет больше единоборств»

28 Февраля 2022 • 22:55 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.05 3.45 2.30
Через 23 ч. 20 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем против «Интера» в рамках полуфинала Кубка Италии.

«Важно подойти к этому матчу с правильным настроем и быть сконцентрированными. Это только первая игра, поэтому ничего не будет решено, но важно хорошо начать. Конечно, поддержка болельщиков придаст нам сил.

Кризис «Интера»? Сезон был сложным для всех команд. Сейчас лига сбалансирована, несколько команд борются за высокие места. Нельзя давать прогнозы на такие матчи, потому что это дерби, шансы равны. Кто выиграет больше единоборств, тот и будет фаворитом», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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