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Италия. Кубок Италии

Д’Амброзио – о матче с «Миланом»: «Обе команды будут играть на победу»

01 Марта 2022 • 22:29 Комментировать
Милан
0:0
Интер Милан
3.25 3.40 2.25
перерыв

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио пообщался с журналистами перед матчем против «Милана».

«Дерби никогда не может считаться обычной игрой. Конечно, обе команды будут играть на победу, никто не будет доволен ничьей. Отдадим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков», - цитирует защитника пресс-служба «Интера».

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» состоится уже сегодня, первого марта. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

Ответная встреча запланирована на двадцатое апреля, о времени начала матча станет известно позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Данило Д’Амброзио
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Сегодня, 01 Марта
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