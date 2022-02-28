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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги: «С «Миланом» надо быть на высоте прежде всего ментально»

28 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать
Милан
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Интер Милан
3.05 3.45 2.30
01.03 23:00

В начале февраля «Интер» уступил в миланском дерби «Милану», причем победа «россонери» стала волевой - «Интер» вел в счете, но дубль Жиру перевернул все с ног на голову. Симоне Индзаги опасается, что то поражение может создать проблемы ментального плана его подопечным в преддверии полуфинала Кубка Италии.

- Это будет матч, в котором каждый из соперников будет пытаться превзойти в мотивационном и ментальном плане. Это дерби - отличная витрина для Милана, но для футболистов важно фокусироваться на том, что происходит на поле. Важно сыграть так, чтобы сохранить силы, но в то же время не думать об этом во время матча, - считает Индзаги, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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01.03  23:00 Милан ... Интер Милан 0.00 0.00 0.00
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