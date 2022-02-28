Симоне Индзаги: «С «Миланом» надо быть на высоте прежде всего ментально»

В начале февраля «Интер» уступил в миланском дерби «Милану», причем победа «россонери» стала волевой - «Интер» вел в счете, но дубль Жиру перевернул все с ног на голову. Симоне Индзаги опасается, что то поражение может создать проблемы ментального плана его подопечным в преддверии полуфинала Кубка Италии.

- Это будет матч, в котором каждый из соперников будет пытаться превзойти в мотивационном и ментальном плане. Это дерби - отличная витрина для Милана, но для футболистов важно фокусироваться на том, что происходит на поле. Важно сыграть так, чтобы сохранить силы, но в то же время не думать об этом во время матча, - считает Индзаги, слова которого цитирует ITASportPress.