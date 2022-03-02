Госенс уверен, что «Интер» ещё скажет своё слово в ответном матче с «Миланом»

Немецкий защитник «Интера» Робин Госенс поделился своим мнением по поводу игры миланского клуба в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом».

Робин сказал, что для «Интера» этот поединок стал тяжёлым испытанием. Немец отметил, что «россонери» очень высоко прессинговали и выглядели лучше, но в ответном матче «Интер» обязательно ещё скажет своё слово и выйдет в финал.

Напомним, что Робин Госенс провёл свой дебютный матч в составе «чёрно-синих». Первый поединок между миланскими командами завершился в нулевую ничью.