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Италия. Кубок Италии

Госенс уверен, что «Интер» ещё скажет своё слово в ответном матче с «Миланом»

02 Марта 2022 • 08:22 Комментировать
Милан
0:0
Интер Милан
окончен

Немецкий защитник «Интера» Робин Госенс поделился своим мнением по поводу игры миланского клуба в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом».

Робин сказал, что для «Интера» этот поединок стал тяжёлым испытанием. Немец отметил, что «россонери» очень высоко прессинговали и выглядели лучше, но в ответном матче «Интер» обязательно ещё скажет своё слово и выйдет в финал.

Напомним, что Робин Госенс провёл свой дебютный матч в составе «чёрно-синих». Первый поединок между миланскими командами завершился в нулевую ничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Кубок Италии Робин Госенс
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