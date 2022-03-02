Шахматы на «Сан-Сиро»: «Интер» и «Милан» не выявили сильнейшего в первом матче полуфинала Кубка Италии

В полуфинале Кубка Италии состоялось великое дерби – «Милан» принимал «Интер».

Не в лучшей форме подошли к очной дуэли миланские клубы. «Интер» из последних четырёх матчей проиграл два и два свёл вничью. За это время потеряно уверенное лидерство в Серии А, а «Ливерпуль» почти решил вопрос по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Милан» сыграл вничью в двух последних матчах, но там соперники были слабы – «Салернитана» и «Удинезе». Поэтому полуфинал Кубка Италии приобретал ещё более важное значение.

«Милан» уже привыкает к игре без Златана Ибрагимовича, травмировавшегося очень давно. Пара Рафаэл Леау – Оливье Жиру чувствует себя вполне уверенно. Симоне Индзаги ответил традиционным тандемом форвардов: Мартинес – Джеко. Все сильнейшие вышли с обеих сторон, жертвовать дерби в Кубке Италии никто не собирался. Излишняя нервозность сказалась на стартовых минутах, команды долго привыкали друг к другу.

Первый момент номинальным хозяевам подарил Ханданович. Самир ошибся на выходе, выбив мяч на Салемакерса. Бельгиец тут же бил из центра штрафной площади, но слишком поторопился – Ханданович уверенно исправил собственную оплошность. Неплохо бил Оливье Жиру, откликнувшись на фланговый кросс Тео, однако не сумел француз в створ попасть. «Интер» вроде захватывал владение на некоторые отрезки, однако интересных подходов не создавал.

Зато градус борьбы показывал себя постоянно. Капитан «Милана» Андреа Романьоли ещё в первом тайме поле покинул, получив мышечное повреждение в столкновении с Эдином Джеко. Не изобиловал моментами первый тайм, а второй начался с опасного выпада Леау. Португалец с левого фланга заложил вираж, сместился в центр и опасно пробил. Самир Ханданович парировал мяч в нижнем углу. Неплохое начало тайма однако оказалось невероятно обманчивым.

«Интер» и «Милан» стали относится друг к другу с ещё большим уважением. Номинальные хозяева больше комбинировали, гости – оборонялись, а в итоге получалась очень вязкая игра, напрочь лишённая опасных моментов. Не помогла и тройня замена от Пиоли (вышли Диас, Мессиас, Ребич), и двойная от Индзаги (вышли Санчес, Видаль, а потом и Корреа). Свежие игроки не внесли свежих мыслей.

Тактические 0:0 скатали «Милан» и «Интер» в первом полуфинальном матче, оставив выяснение отношений на вторую игру, которая также пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Но теперь уже хозяевами будут значатся футболисты Симоне Индзаги.