«Интер» и «Милан» объявили стартовые составы на кубковый матч

Миланский «Интер» объявил стартовый состав на кубковый поединок с «Миланом», который состоится сегодня вечером в рамках полуфинальной фазы турнира. В стартовом составе «Интера» будут самые лучшие игроки клуба на данный момент - совершенно очевидно, что матч имеет очень важное значение для обеих команд.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врий, Бастони, Дамфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро.

«Милан»: Майгнан, Флоренци, Эрнандес, Романьоли, Кесси, Томори, Беннасер, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.