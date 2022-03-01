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Италия. Кубок Италии

«Интер» и «Милан» объявили стартовые составы на кубковый матч

01 Марта 2022 • 21:54 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.25 3.40 2.25
Через 0 ч. 56 мин.

Миланский «Интер» объявил стартовый состав на кубковый поединок с «Миланом», который состоится сегодня вечером в рамках полуфинальной фазы турнира. В стартовом составе «Интера» будут самые лучшие игроки клуба на данный момент - совершенно очевидно, что матч имеет очень важное значение для обеих команд.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врий, Бастони, Дамфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро.

«Милан»: Майгнан, Флоренци, Эрнандес, Романьоли, Кесси, Томори, Беннасер, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.

Следить за событиями в матче полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» можно будет в нашей лайв-трансляции. Встреча начнется в двадцать три часа по московскому времени.
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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