- Мы заслуживали чуть большего, чем ничья, хотя это не самый плохой результат. Мы не использовали много моментов. Неплохо сыграли в защите, и это хорошо. Есть над чем подумать перед следующим матчем. Нам надо что-то выиграть в этом сезоне. Впереди матч с «Наполи», также очень мотивирующий, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
Пиоли: «Ничья несправедлива, мы заслуживали победу»
|Милан
|Интер Милан
окончен
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