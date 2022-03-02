Пиоли: «Ничья несправедлива, мы заслуживали победу»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги кубкового сражения с «Интером», в котором его команда не сумела добыть победу, упустив несколько хороших шансов. Пиоли считает нулевую ничью несправедливым итогом матча. Все решится теперь во второй игре.

- Мы заслуживали чуть большего, чем ничья, хотя это не самый плохой результат. Мы не использовали много моментов. Неплохо сыграли в защите, и это хорошо. Есть над чем подумать перед следующим матчем. Нам надо что-то выиграть в этом сезоне. Впереди матч с «Наполи», также очень мотивирующий, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.