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Италия. Кубок Италии

«Милан» и «Интер» голов друг другу не забили

02 Марта 2022 • 00:55 Комментировать
Милан
0:0
Интер Милан
окончен

В первом матче полуфинала Кубка Англии «Милан» на своём поле принимал «Интер».

Уже на первых минутах встречи хозяева имели два неплохих момента, но после удара Самлемакерса свою команду спас Ханданович, а Эрнандес из приделов штрафной площади пробил мимо ворот. На этом опасные моменты в первом тайме закончились. Вторая половина началась с опасного удара Леау, с которым вновь справился Ханданович. Остаток встречи прошёл в равной борьбе, но голов зрители не увидели.

Ответная встреча между «Интером» и «Миланом» запланирована на конец апреля.

 
Милан 0:0Интер Милан
Меньян МайкФлоренци Алессандро  84' (Калабрия Давиде (  84') Томори ФикайоРоманьоли Алессио  26' (Калюлю Пьер (  26') Тео ЭрнандесБеннасер ИсмаэльКесси ФранкСалемакерс Алексис  67' (Диас Браим (  67') Крунич Раде  67' (Мессьяс Жуниор (  67') Леау Рафаэл  67' (Ребич Анте (  67') Жиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеЛазетич МаркоМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис Дензел  88' (Госенс Робин (  88') Барелла Николо  65' (Санчес Алексис (  65') Брозович Марсело   33'Чалханоглу ХаканПеришич Иван  88' (Дармиан Маттео (  88') Джеко Эдин  79' (Корреа Хоакин (  79') Мартинес Лаутаро   58'  65' (Видаль Артуро (  65')
Запасные: Весино МатиасКайседо ФелипеИонуц Андрей РадуГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоРаноккия АндреаДимарко Федерико
01 марта.

 

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окончен Милан 0:0 Интер Милан 3.65 3.35 2.20
02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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Сегодня, 02 Марта
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