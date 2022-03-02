«Милан» и «Интер» голов друг другу не забили

В первом матче полуфинала Кубка Англии «Милан» на своём поле принимал «Интер».
Уже на первых минутах встречи хозяева имели два неплохих момента, но после удара Самлемакерса свою команду спас Ханданович, а Эрнандес из приделов штрафной площади пробил мимо ворот. На этом опасные моменты в первом тайме закончились. Вторая половина началась с опасного удара Леау, с которым вновь справился Ханданович. Остаток встречи прошёл в равной борьбе, но голов зрители не увидели.
Ответная встреча между «Интером» и «Миланом» запланирована на конец апреля.
|Милан
|0:0
|Интер Милан
Меньян Майк•Флоренци Алессандро 84' (Калабрия Давиде ( 84') •Томори Фикайо•Романьоли Алессио 26' (Калюлю Пьер ( 26') •Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Кесси Франк•Салемакерс Алексис 67' (Диас Браим ( 67') •Крунич Раде 67' (Мессьяс Жуниор ( 67') •Леау Рафаэл 67' (Ребич Анте ( 67') •Жиру Оливье
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел 88' (Госенс Робин ( 88') •Барелла Николо 65' (Санчес Алексис ( 65') •Брозович Марсело • 33'Чалханоглу Хакан•Перишич Иван 88' (Дармиан Маттео ( 88') •Джеко Эдин 79' (Корреа Хоакин ( 79') •Мартинес Лаутаро 58' 65' (Видаль Артуро ( 65')
01 марта.