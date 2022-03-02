«Милан» и «Интер» голов друг другу не забили

В первом матче полуфинала Кубка Англии «Милан» на своём поле принимал «Интер».

Уже на первых минутах встречи хозяева имели два неплохих момента, но после удара Самлемакерса свою команду спас Ханданович, а Эрнандес из приделов штрафной площади пробил мимо ворот. На этом опасные моменты в первом тайме закончились. Вторая половина началась с опасного удара Леау, с которым вновь справился Ханданович. Остаток встречи прошёл в равной борьбе, но голов зрители не увидели.

Ответная встреча между «Интером» и «Миланом» запланирована на конец апреля.