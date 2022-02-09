Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»

Защитник «Милана» Фикайо Томори готов вернуться в строй, и это еще одна приятная новость для поклонников клуба после анонса о возвращении оборонца Алессандро Флоренци и нападающего Жуниора Мессиаса. Томори травмировался месяц тому назад в кубковом поединке.

Все трое, как ожидают журналисты La Gazzetta Dello Sport, выйдут в стартовом составе на матч с «Лацио» в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

«Милан» всего лишь пять раз в своей истории выигрывал Кубок Италии, это случалось в 1967, 1972, 1973, 1977 , и, наконец, в 2003 годах.