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Италия. Кубок Италии

Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»

09 Февраля 2022 • 07:56 Комментировать
Милан
...
Лацио
1.85 3.80 4.15
Через 14 ч. 34 мин.

Защитник «Милана» Фикайо Томори готов вернуться в строй, и это еще одна приятная новость для поклонников клуба после анонса о возвращении оборонца Алессандро Флоренци и нападающего Жуниора Мессиаса. Томори травмировался месяц тому назад в кубковом поединке.

Все трое, как ожидают журналисты La Gazzetta Dello Sport, выйдут в стартовом составе на матч с «Лацио» в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

«Милан» всего лишь пять раз в своей истории выигрывал Кубок Италии, это случалось в 1967, 1972, 1973, 1977 , и, наконец, в 2003 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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МИЛАН ЛАЦИО
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09.02  23:00 Милан ... Лацио 1.73 3.85 4.30
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