Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность

«Милан» переживает подъем, недавно был бит в дерби «Интер», сейчас же футболисты «россонери» камня на камне не оставили от обороны «Лацио». Проведя четыре мяча, они легко вышли в следующий раунд Кубка Италии. Стефано Пиоли, в прошлом тренировавший «Лацио», а сейчас возглавляющий «Милан», поделился своим видением победы:

- Победа в дерби придала нам уверенности и энергетики. В этом матче мы играли аккуратно, концентрированно и качественно все 90 минут. Сегодня вся команда отлично действовала по всей ширине поля. Жиру восстановил форму после того, как чуть утратил ее из-за травм, - заявил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

В полуфинале «Милан» сразится с «Интером». В последний раз «Милан» выигрывал Кубок Италии в 2003 году.