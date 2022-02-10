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Италия. Кубок Италии

Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность

10 Февраля 2022 • 01:56 Комментировать
Милан
4:0
Лацио
окончен

«Милан» переживает подъем, недавно был бит в дерби «Интер», сейчас же футболисты «россонери» камня на камне не оставили от обороны «Лацио». Проведя четыре мяча, они легко вышли в следующий раунд Кубка Италии. Стефано Пиоли, в прошлом тренировавший «Лацио», а сейчас возглавляющий «Милан», поделился своим видением победы:

- Победа в дерби придала нам уверенности и энергетики. В этом матче мы играли аккуратно, концентрированно и качественно все 90 минут. Сегодня вся команда отлично действовала по всей ширине поля. Жиру восстановил форму после того, как чуть утратил ее из-за травм, - заявил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

В полуфинале «Милан» сразится с «Интером». В последний раз «Милан» выигрывал Кубок Италии в 2003 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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окончен Милан 4:0 Лацио 2.00 3.50 3.90
10.02  20:00 Аталанта ... Фиорентина 1.64 4.20 4.50
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
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