Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии

Сегодня поздним вечером состоится четвертьфинальный поединок между «Миланом» и римским «Лацио» в Кубке Италии. В преддверии встречи состоялась пресс-конференция, в ходе которой главному тренеру «россонери» Стефано Пиоли был задан вопрос о цели его команды в турнире.

«Милан» намерен пройти весь путь до конца», - передает слова специалиста пресс-служба миланского клуба.

«Россонери» примут римский коллектив на «Сан-Сиро» сегодня, 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.