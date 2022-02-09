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Италия. Кубок Италии

Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии

09 Февраля 2022 • 11:33 Комментировать
Милан
...
Лацио
1.85 3.80 4.15
Через 9 ч. 55 мин.

Сегодня поздним вечером состоится четвертьфинальный поединок между «Миланом» и римским «Лацио» в Кубке Италии. В преддверии встречи состоялась пресс-конференция, в ходе которой главному тренеру «россонери» Стефано Пиоли был задан вопрос о цели его команды в турнире.

«Милан» намерен пройти весь путь до конца», - передает слова специалиста пресс-служба миланского клуба.

«Россонери» примут римский коллектив на «Сан-Сиро» сегодня, 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Стефано Пиоли
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09.02  23:00 Милан ... Лацио 1.73 3.85 4.30
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