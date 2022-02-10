Сарри: «Мы были выключены из игры»

«Лацио» покинул Кубок Италии, с треском проиграв в четвертьфинале «Милану». Наставник «Лацио» Маурицио Сарри недоволен итогами матча, в котором его команда, к тому же, лишилась лучшего бомбардира - Чиро Иммобиле.

- Мы были выключены из игры, надеюсь, что проблема лишь в физике игроков. Если бы дело было в ментальных каких-то аспектах, то решать это было бы сложнее. Сегодня мы чуть вернулись в прошлое. Я ждал иного выступления, а этот матч разочаровал меня. Иммобиле? Он получил сильный удар по ноге, надеюсь, вернется в строй быстро, - заявил Сарри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Лацио» семь раз становился обладателем Кубка Италии, в последний раз это произошло в 2019 году.