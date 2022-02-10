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Италия. Кубок Италии

Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей

10 Февраля 2022 • 00:23 Комментировать (1)
Милан
4:0
Лацио
окончен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру разыгрался в этом месяце не на шутку - в кубковом полуфинале против «Лацио» он уже забил два мяча. Второй из забитых мячей стал для Жиру уже десятым в составе «Милана», при этом в стартовом составе он выходил с начала сезона лишь восемь раз. Жиру - лишь третий игрок «Милана» за последние десять лет, который забивает в четырех матчах кряду, начатых в стартовом составе. Предыдущими двумя являются Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу.

Интересно и то, что Жиру взял в привычку забивать по два гола за матч. Дублем он открыл счет своим голам за «Милан» в августе прошлого года, когда его команда обыграла «Кальяри» со счетом 4:1, недавно был дубль в ворота «Интера», принесший «Милану» важнейшую победу, сейчас еще два мяча забиты в ворота «Лацио».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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andreyshkurenko060388
10 Февраля 2022 в 00:39
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окончен Милан 4:0 Лацио 2.00 3.50 3.90
10.02  20:00 Аталанта ... Фиорентина 1.64 4.20 4.50
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
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