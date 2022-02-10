Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей

Нападающий «Милана» Оливье Жиру разыгрался в этом месяце не на шутку - в кубковом полуфинале против «Лацио» он уже забил два мяча. Второй из забитых мячей стал для Жиру уже десятым в составе «Милана», при этом в стартовом составе он выходил с начала сезона лишь восемь раз. Жиру - лишь третий игрок «Милана» за последние десять лет, который забивает в четырех матчах кряду, начатых в стартовом составе. Предыдущими двумя являются Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу.

Интересно и то, что Жиру взял в привычку забивать по два гола за матч. Дублем он открыл счет своим голам за «Милан» в августе прошлого года, когда его команда обыграла «Кальяри» со счетом 4:1, недавно был дубль в ворота «Интера», принесший «Милану» важнейшую победу, сейчас еще два мяча забиты в ворота «Лацио».