«Милан» разорвал оборону «Лацио»

В матче за выход в полуфинал Кубка Италии встретились «Милан» и «Лацио». Несмотря на то, что команды идут в верхней части турнирной таблицы, борьбы сегодня не было вовсе. Рафаэл Леау открыл счет, а перед перерывом неугомонный Оливье Жиру быстро стрельнул дуплетом. В концовке матча Франк Кесси поставил точку - 4:0.
2 марта в полуфинале «Милану» предстоит очередная встреча с «Интером», который вчера прошел другой римский клуб, «Рому».
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл24'
|(2:0) Жиру Оливье41'
|(3:0) Жиру Оливье45'
|(4:0) Кесси Франк79'
Меньян Майк•Калабрия Давиде 76' (Мальдини Даниэль ( 76') •Калюлю Пьер•Романьоли Алессио•Тео Эрнандес•Тонали Сандро 22' 46' (Беннасер Исмаэль ( 46') •Кесси Франк•Мессьяс Жуниор 61' (Ребич Анте ( 61') •Диас Браим•Леау Рафаэл 76' (Томори Фикайо ( 76') •Жиру Оливье 61' (Салемакерс Алексис ( 61')
Рейна Пепе•Хюсай Эльсейд 61' (Лаццари Мануэль ( 61') •Луис Фелипе • 15'Патрик•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 51' (Лукас Лейва ( 51') •Башич Тома 51' (Альберто Луис ( 51') •Андерсон Фелипе 50' (Педро Родригес ( 50') •Иммобиле Чиро 68' (Моро Рауль ( 68') •Дзакканьи Маттиа
09 февраля.
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