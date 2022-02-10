«Милан» разорвал оборону «Лацио»

В матче за выход в полуфинал Кубка Италии встретились «Милан» и «Лацио». Несмотря на то, что команды идут в верхней части турнирной таблицы, борьбы сегодня не было вовсе. Рафаэл Леау открыл счет, а перед перерывом неугомонный Оливье Жиру быстро стрельнул дуплетом. В концовке матча Франк Кесси поставил точку - 4:0.

2 марта в полуфинале «Милану» предстоит очередная встреча с «Интером», который вчера прошел другой римский клуб, «Рому».