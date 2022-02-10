Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Италия. Кубок Италии

«Милан» разорвал оборону «Лацио»

10 Февраля 2022 • 00:53 Комментировать
Милан
4:0
Лацио
окончен

В матче за выход в полуфинал Кубка Италии встретились «Милан» и «Лацио». Несмотря на то, что команды идут в верхней части турнирной таблицы, борьбы сегодня не было вовсе. Рафаэл Леау открыл счет, а перед перерывом неугомонный Оливье Жиру быстро стрельнул дуплетом. В концовке матча Франк Кесси поставил точку - 4:0.

2 марта в полуфинале «Милану» предстоит очередная встреча с «Интером», который вчера прошел другой римский клуб, «Рому».

Протокол игры  
Милан 4:0Лацио
(1:0) Леау Рафаэл24'   
(2:0) Жиру Оливье41'   
(3:0) Жиру Оливье45'   
(4:0) Кесси Франк79'   
Меньян МайкКалабрия Давиде  76' (Мальдини Даниэль (  76') Калюлю ПьерРоманьоли АлессиоТео ЭрнандесТонали Сандро   22'  46' (Беннасер Исмаэль (  46') Кесси ФранкМессьяс Жуниор  61' (Ребич Анте (  61') Диас БраимЛеау Рафаэл  76' (Томори Фикайо (  76') Жиру Оливье  61' (Салемакерс Алексис (  61')
Запасные: Бакайоко ТьемуэЛазетич МаркоКастильехо СамуэльТатарушану ЧиприанКрунич РадеМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
Рейна ПепеХюсай Эльсейд  61' (Лаццари Мануэль (  61') Луис Фелипе   15'ПатрикМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  51' (Лукас Лейва (  51') Башич Тома  51' (Альберто Луис (  51') Андерсон Фелипе  50' (Педро Родригес (  50') Иммобиле Чиро  68' (Моро Рауль (  68') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Адамонис МарюсАндерсон АндреРаду СтефанСтракоша ТомасРомеро ЛукаRomano FlorianiКаменович Димитрие
09 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 4:0 Лацио 2.00 3.50 3.90
10.02  20:00 Аталанта ... Фиорентина 1.64 4.20 4.50
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
00:53 · Италия. Кубок
«Милан» разорвал оборону «Лацио»
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
11:33 · Италия. Кубок
Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:25 · Италия. Кубок
Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»
08:35 · Италия. Кубок
Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»
07:56 · Италия. Кубок
Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»
02:29 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Так отвечает сильная команда»
02:18 · Италия. Кубок
Моуринью прокомментировал вылет «Ромы» из Кубка Италии
01:00 · Италия. Кубок
«Интер» разобрался с «Ромой» Моуринью 3
08 Февраля
22:33 · Италия. Кубок
«Интер» Милан - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
07 Февраля
20:17 · Италия. Кубок
Индзаги заявил, что «Интер» собирается отыграться на «Роме» после поражения в дерби
21 Января
09:15 · Италия. Кубок
​Милан против Рима: все четвертьфинальные пары Кубка Италии
00:53 · Италия. Кубок
Гол Шомуродова помог «Роме» одержать волевую победу над «Лечче»
20 Января
14:38 · Англия. Премьер-лига
​В Италии вспомнили, как Роналду уехал со стадиона после замены 2
Все новости
Рекомендуем