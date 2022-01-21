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Италия. Кубок Италии

​Милан против Рима: все четвертьфинальные пары Кубка Италии

21 Января 2022 • 09:15 Комментировать
Милан
...
Лацио
09.02 20:00

Завершились все матчи 1/8 финала национального кубка в Италии. Восемь команд получили путёвки в следующую стадию турнира и продолжат претендовать на трофей.

В результате продвижения по турнирной сетке сформировались пары четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Стоит отметить сразу две дуэли Милана против Рима: «Милан» сыграет против «Лацио», а «Интер» - против «Ромы».

В двух оставшихся матчах «Ювентус» сразится с «Сассуоло», а «Аталанта» - с «Фиорентиной». Матчи пройдут уже довольно скоро – 8, 9 и 10 февраля.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Аталанта Фиорентина Сассуоло
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