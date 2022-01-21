​Милан против Рима: все четвертьфинальные пары Кубка Италии

Завершились все матчи 1/8 финала национального кубка в Италии. Восемь команд получили путёвки в следующую стадию турнира и продолжат претендовать на трофей.

В результате продвижения по турнирной сетке сформировались пары четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Стоит отметить сразу две дуэли Милана против Рима: «Милан» сыграет против «Лацио», а «Интер» - против «Ромы».

В двух оставшихся матчах «Ювентус» сразится с «Сассуоло», а «Аталанта» - с «Фиорентиной». Матчи пройдут уже довольно скоро – 8, 9 и 10 февраля.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус».