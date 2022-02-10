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Италия. Кубок Италии

Леау назвал цель «Милана» в Кубке Италии

10 Февраля 2022 • 13:28 Комментировать
Милан
4:0
Лацио
окончен

В среду, 9 февраля, «Милан» провел четвертьфинальный матч с римским «Лацио» в Кубке Италии. «Россонери» отпраздновали крупную победу над «орлами» со счетом 4:0. После завершения встречи нападающий победителей Рафаэл Леау рассказал о цели своей команды в этом турнире.

«Отличный результат, мы продемонстрировали великолепную игру. «Милан» уже в полуфинале, Кубок Италии – это тот турнир, который команда хочет выиграть. Я готов помочь одноклубникам своими голами и передачами», - передает слова 22-летнего португальца Football-Italia.

За путевку в финал «россонери» поборются с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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