Леао установил свой личный рекорд

Португальский полузащитник Рафаэль Леао является одним из главных активов «Милана», его деятельность создает большие проблемы соперникам «россонери», что в очередной раз подтвердилось в поединке с «Лацио». «Милан» забил четыре безответных гола сопернику и вышел в полуфинал Кубка Италии.

Первый гол в матче записал на свой счет как раз Леао, который довел общий счет мячей в текущем сезоне до девяти. Для него это - новый личный рекорд, столь много в течение сезона он еще не забивал, так как в основном действует в подыгрыше.

Леао перешел в «Милан» в 2019 году, ранее он защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и французского «Лилля».