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Италия. Кубок Италии

Леао установил свой личный рекорд

10 Февраля 2022 • 01:35 Комментировать
Милан
4:0
Лацио
окончен

Португальский полузащитник Рафаэль Леао является одним из главных активов «Милана», его деятельность создает большие проблемы соперникам «россонери», что в очередной раз подтвердилось в поединке с «Лацио». «Милан» забил четыре безответных гола сопернику и вышел в полуфинал Кубка Италии.

Первый гол в матче записал на свой счет как раз Леао, который довел общий счет мячей в текущем сезоне до девяти. Для него это - новый личный рекорд, столь много в течение сезона он еще не забивал, так как в основном действует в подыгрыше.

Леао перешел в «Милан» в 2019 году, ранее он защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и французского «Лилля».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэль Леао
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окончен Милан 4:0 Лацио 2.00 3.50 3.90
10.02  20:00 Аталанта ... Фиорентина 1.64 4.20 4.50
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
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