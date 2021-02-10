​«Интер» защищает Конте в конфликте с «Ювентусом»

Ответный полуфинал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» не подарил голов, зато подарил скандал. Антонио Конте показал оскорбительный жест в виде среднего пальца в адрес директоров туринского клуба в перерыве матча, а позже сам был оскорблён президентом туринцев Андреа Аньелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» в этой ситуации встал на защиту своего тренера. В миланском клубе считают, что жест Конте спровоцировали оскорбления в его адрес от игроков «Ювентуса» по ходу игры. По данным источника, четвёртый судья проинформировал главного рефери о том, что футболисты туринской команды употребляли нелицеприятные слова по отношению к Конте.