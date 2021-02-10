Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​«Интер» защищает Конте в конфликте с «Ювентусом»

10 Февраля 2021, 14:49,

Ответный полуфинал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» не подарил голов, зато подарил скандал. Антонио Конте показал оскорбительный жест в виде среднего пальца в адрес директоров туринского клуба в перерыве матча, а позже сам был оскорблён президентом туринцев Андреа Аньелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» в этой ситуации встал на защиту своего тренера. В миланском клубе считают, что жест Конте спровоцировали оскорбления в его адрес от игроков «Ювентуса» по ходу игры. По данным источника, четвёртый судья проинформировал главного рефери о том, что футболисты туринской команды употребляли нелицеприятные слова по отношению к Конте.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте
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